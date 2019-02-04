Счета Дальнегорского ГОКа арестованы за долги перед энергетиками

СЕГОДНЯ 06:01 2019-02-04T06:01:34+03:00

Последняя оплата поступила в ноябре 2018 года за электроэнергию, потребленную в декабре 2017 года

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«Дальневосточная энергетическая компания» направила исполнительные листы на общую сумму 210 миллионов рублей в Федеральную службу судебных приставов по Приморскому краю для принудительного взыскания с ООО «Дальнегорский горно-обогатительный комбинат» задолженности за потребленную электроэнергию, пени и госпошлины.

«В результате возбуждено исполнительное производство и наложен арест на расчетные счета горно-обогатительного комбината, находящиеся в трех банках. Теперь все поступающие на них средства будут автоматически списываться и поступать в ДЭК в счет оплаты накопленных долгов», — сообщает пресс-служба ДЭК.

На сегодня размер долга градообразующего предприятия города Дальнегорска, выпускающего боросодержащую продукцию, перед энергетиками достиг 280 миллионов рублей.

По данным ДЭК, последняя оплата поступила в ноябре 2018 года за электроэнергию, потребленную в декабре 2017 года.

«Ежемесячно объем начислений по договору купли-продажи без учета составляющей на передачу электроэнергии составляют порядка 29-30 млн рублей. Руководство Дальнегорского ГОКа ссылается на отсутствие денежных средств на оплату потребленной электроэнергии при том, что комбинат продолжает выпускать и реализовывать боросодержащую продукцию», — отмечается в сообщении.

Кроме ареста счетов судебные приставы-исполнители имеют право наложить арест и на имущество предприятия.

«Учитывая критический объем неплатежей и отсутствие плана погашения задолженности, энергокомпания будет принимать весь комплекс мер, предусмотренных действующим законодательством, с целью получения денежных средств за отпущенные ресурсы. ПАО „ДЭК“ не имеет возможности кредитовать недобросовестных потребителей. Долги таких крупных потребителей приводят к нехватке оборотных средств и затрудняют расчеты с сетевыми и генерирующими предприятиями», — поясняет ДЭК.

Ранее сообщалось, что ООО «Дальнегорский ГОК» в 2018 году произвело 88 тысяч тонн борной кислоты (основная продукция комбината), что на 20% больше, чем в 2017 году. Около 90% продукции ГОК реализует на экспортные рынки через собственный порт, основной объем направляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU