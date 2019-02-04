2019-02-04T06:22:31+03:00
Общество

За год Приморье отремонтировало 487 судов

В планах руководства края -активизировать развитие отрасли
Игорь СОРОКИН
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фото из архива КПфото из архива КП
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487 судов различного назначения были отремонтированы на верфях Приморского края в 2018 году.

Работы были проведены на шести профильных предприятиях: Находкинском, Славянском, Ливадийском, Приморском межколхозном судоремонтных заводах, а также в АО "Центр судоремонта "Дальзавод" и ООО "Корвет".

В настоящий момент администрация Приморского края готовит предложения в адрес правительства России, направленные на поддержку судоремонтных и судостроительных предприятий региона.

По словам вице-губернатора Приморья Александра Костенко, в планах руководства края -активизировать развитие отрасли.

"У нас есть соответствующее поручение и есть варианты его решения", - приводит слова замглавы региона пресс-служба администрации Приморья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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