2019-02-04T07:14:03+03:00
Происшествия

Пёс Бандит помог задержать наркомана в Приморье

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции
Игорь СОРОКИН
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фото - ОМВД по Уссурийскуфото - ОМВД по Уссурийску
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Сотрудники патрульно-постовой службы заметили на автовокзале Уссурийска мужчину, курящего в общественном месте. Для пресечения правонарушения полицейские подошли к гражданину.

Полицейский пес по кличке Бандит подал условный сигнал о том, что в сумке, принадлежащей нарушителю, находятся запрещенные вещества. На вопрос сотрудников полиции о наличии наркотиков, мужчина ответил положительно.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции.

В ходе личного досмотра в сумке 25-летнего жителя Октябрьского района было обнаружено вещество, похожее на наркотическое. Бумажный сверток изъят и направлен на исследование. Экспертизой установлено, что представленное вещество является смесью табака и масла каннабиса (гашишным маслом) массой около 0,5 граммов, что квалифицируется как значительный размер.

В отделе полиции задержанный признался в содеянном, пояснив, что наркотическое средство изготовил для личного потребления.

В отделе дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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