2019-02-04T09:22:55+03:00
Спорт

Девушка из Владивостока завоевала медаль по самбо

Воспитанница Центра спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка» Лаура Веслополова в финальной встрече одержала победу над спортсменкой из Кемеровской области
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Воспитанница Центра спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка» Лаура Веслополова в составе сборной команды Приморского края завоевала золотую медаль первенства России по самбо среди юношей и девушек 17-18 лет.

Соревнования проходят в Москве на базе ГБОУ ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта и являются отборочными для участия в первенстве Мира и Европы 2019 года.

Как сообщили в МБУ ЦСП «Амазонка», участие в соревнованиях принимают 400 самбистов из Центрального, Южного, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского, Приволжского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга.

Воспитанница Центра спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка» Лаура Веслополова в финальной встрече одержала победу над спортсменкой из Кемеровской области и завоевала золотую медаль первенства России.

В октябре текущего года спортсменке из Владивостока предстоит в составе сборной команды России защищать честь страны на первенстве Мира среди девушек, которое пройдет в столице Республики Узбекистан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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