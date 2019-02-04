2019-02-04T13:17:05+03:00
Политика

Ещё двое претендуют на пост мэра Владивостока

Всего в списке теперь шесть человек - основная масса подтянется позже
Оксана КИСЕЛЁВА
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Кто станет новым мэром Владивостока - депутаты Думы решат 28 мартаКто станет новым мэром Владивостока - депутаты Думы решат 28 мартаФото: vlc.ru
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Сегодня, 4 февраля, список желающих занять вакантный пост мэра Владивостока пополнился двумя фамилиями. Конкурсная процедура, объявленная 28 января, продолжается. Кроме тех четырёх человек, о которых политологи высказались в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье», к вечеру добавились индивидуальный предприниматель Денис Мельников и общественница с острова Русский Татьяна Рындина.

Мельникову через месяц исполнится 37 лет. По данным интернет-источников, как предприниматель, он занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств. Рындиной сейчас – 65, является директором Фонда помощи многоквартирному жилому дому Подножье, 28 «Юбилей». Из биографии, опубликованной на сайте Думы, можно узнать, что Татьяна Николаевна работала в УВД, мэрии Владивостока, вахтёром службы гостеприимства ДВФУ и санитаркой медицинского центра.

Дом 1911 года постройки по адресу Подножье, 28, в котором живёт Рындина, печально известен тем, что остро нуждается в капитальном ремонте. Но, как рассказала «Комсомольской правде» сама активистка, власти обещают капремонт не раньше 2038 года. Поэтому она не считает себя конкуренткой и.о. мэра Олега Гуменюка и других известных политиков: конкурсную процедуру использует для того, чтобы заявить о проблемах города и острова Русский.

- Я уже второй раз подаю документы, в конце 2017 года тоже участвовала в конкурсе. Надеюсь, у меня будет две или три минуты для выступления за трибуной перед городскими, краевыми депутатами. В прошлый раз очень понравилось, что зал заседаний городской думы был полон, много журналистов. Появилась даже материальная поддержка нашего фонда «Юбилей», чего я совсем не ожидала, - отметила собеседница «КП» - Владивосток».

Редакция следит за развитием событий вокруг должности главы городской администрации. Последний день подачи заявок на конкурс – следующий понедельник, 11 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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