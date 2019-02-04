2019-02-04T23:56:07+03:00
Общество

Синоптики обещают Владивостоку слабый снег

Температура воздуха от -5 до -7°C.
Софья КУЧИНА
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Фото: https://kaleidoskop63.blogspot.com/2015/03/FEVRAL-I-U-NAS-SOZRELI-TYKVY.htmlФото: https://kaleidoskop63.blogspot.com/2015/03/FEVRAL-I-U-NAS-SOZRELI-TYKVY.html
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Сегодня, 5 февраля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает Примпогода. В крае переменная облачность, местами небольшой снег (вероятность 40%). Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -3...-15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, утром возможен слабый снег (вероятность 40%). Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха -5...-7°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков (вероятность 10%). Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха -4...-6°C, в утртенние часы -19...-21°C.

В Находке переменная облачность, утром слабый снег (вероятность 40 %). Ветер северо-западный слабый до умеренного, во второй половине дня сильный. Температура воздуха -1...-3°C. В утренние часы -10...-12°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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