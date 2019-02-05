2019-02-05T02:30:06+03:00
Общество

В АО «Восточный Порт» пришел новый мощный буксир

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В АО «Восточный Порт» пришел новый мощный буксирВ АО «Восточный Порт» пришел новый мощный буксир
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В Портовый флот крупнейшего в России специализированного порта с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящего в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», прибыл новый азимутальный буксир «Александр Козицын».

Судно приобретено в рамках реализации программы модернизации АО «Восточный Порт» и стало пятым для собственного Портового флота предприятия. Буксир предназначен для швартовки различных типов судов в бухтах Врангеля, Находки и Козьмина.

Изготовителем буксира стоимостью около 540 млн рублей является один из ведущих мировых судостроителей — верфь Damen Shipyards, Нидерланды. Закладка киля судна прошла в октябре 2017 года на китайской судоверфи компании в Шанхае. В ноябре 2018 года современное и мощное судно спущено на воду.

Буксир обладает высокими ходовыми и маневренными характеристиками. Управление судном осуществляется при помощи двух винторулевых поворотных колонок, которые обеспечивают быстрое изменение направления движения на 360 градусов. Мощность двух двигателей составляет более 5 тысяч лошадиных сил. Максимальная скорость на открытой воде — 12,9 узлов. Длина буксира равна 29,84 метра, ширина — 10,43 метра, максимальная осадка — 4,9 метра.

На территории Китая буксир прошел все ходовые испытания без замечаний Российского морского регистра судоходства и отправился из Шанхая в Порт приписки Восточный. Судно прошло 1080 морских миль со скоростью 10 узлов. 1 февраля 2018 года буксир успешно пришвартовался в бухте Врангеля.

Ввод судна в эксплуатацию состоится после прохождения всех необходимых таможенных процедур и регистрации Службой капитана морского порта Находка.

С вводом в эксплуатацию нового буксира суммарная мощность всех судов увеличится с 13 до 18 тысяч лошадиных сил. Собственный Портовый флот АО «Восточный Порт» в настоящее время располагает двумя буксирами-кантовщиками «Тайфун» и «Инженер Мисан» и двумя азимутальными буксирами «Урал» и «Кузбасс». Буксиры Портового флота могут работать в качестве аварийно-спасательных судов, имеют ледовый класс и неограниченный район плавания.

«Новое судно позволит значительно сократить время проведения швартовных операций в осенне-зимний период, используя современные схемы расстановки азимутальных буксиров, безопасно швартовать суда на Третьей очереди и других причалах угольного терминала», — отметил начальник Портового флота АО «Восточный Порт» Виталий Плешаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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