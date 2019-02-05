«Адмирал» одержал вторую сухую победу подряд

СЕГОДНЯ 02:51 2019-02-05T02:57:29+03:00

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Хоккейный клуб «Адмирал» продолжает серию победных матчей. Очередная игра прошла в Подольске. Моряки встретились с подмосковным «Витязем». Итогом матча стали четыре шайбы, заброшенные в ворота соперников.

Так, этот матч был буквально решающим для «Адмирала»: в случае проигрыша, команда лишалась возможности попасть в плей-офф. Победа принесла владивостокским хоккеистам два очка. Таким образом, ХК «Адмирал» вытеснил из восточной таблицы хабаровский «Амур».

Первая шайба попала в ворота противников почти в начале игры. После перерыва моряки продолжили громить «Витязь», атаковав ворота ещё семь раз. Своей цели достигли только три шайбы. В третьем периоде хозяева поля попытались отыграться. Однако Антон Красоткин, отыгравший уже два матча подряд на ноль, не позволил хоккеистам пробить ворота «Адмирала».

К слову, это уже третий выездной матч «Адмирала», который моряки успешно выигрывают. Как ранее сообщала «Комсомолка», моряки сотворили сенсацию и разгромили легендарных соперников. Подопечные Сергея Светлова выиграли встречу с минским «Динамо» и «всухую» одолели «Динамо» из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU