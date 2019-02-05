Житель Владивостока обнаружил открытый люк, окрестив его «порталом в ад»

СЕГОДНЯ 03:37 2019-02-05T03:49:07+03:00

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Во Владивостоке около дома №4 по Зейской местный житель обнаружил открытый люк. Информация об этом оказалась размещена в инстаграм-сообществе dps_vl. Сам автор сообщения говорит, что это «портал в преисподнюю».

- Передаю привет нашим дорожным службам и управляющим компаниям. На днях открылся портал в преисподнюю, его глубина составляет от 6-до 7,5 метров, а то больше. Там или крышку украли, или она туда провалилась, разбита плита перекрытия люка. Естественно это находится на дороге, по которой едут машины, и тем более очень часто ходят люди и маленькие дети в школу. Ремонтировать портал никто не собирается, ждём трагедии? - сообщает очевидец.

Неизвестно, обращался ли местьный житель в управляющие компании либо другие инстанции. Очевидно, что опасный участок нуждается в ремонте - необходимо восстановить бетонное основание люка и уложить асфальт, а уже только потом запечатать «портал в преисподнюю» крышкой люка. Выполнить эти работы быстро не получится, поэтому до тех пор опасный участок будет огражден. Стоит также отметить, что по словам подписчиков недавно около дома №49 на Луговой возникла похожая ситуация - пропала крышка люка.

ИСТОЧНИК KP.RU