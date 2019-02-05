Росгвардейцы Приморья взорвали авиабомбу

СЕГОДНЯ 04:03 2019-02-05T04:03:50+03:00

Снаряд времен Великой Отечественной войны уничтожен в лесу недалеко от посёлка Поповка

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В Приморье росгвардейцы уничтожили авиабомбу в лесу недалеко от посёлка Поповка.

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружил местный житель. Мужчина не стал самостоятельно изучать находку и предпочел сообщить в полицию. В разговоре с дежурным он рассказал, что нашел в лесу предмет, похожий на бомбу.

Оценить находку прибыли росгвардейцы и сотрудники МЧС. После оцепления территории силовики приступили к изучению подозрительного предмета. Снаряд был идентифицирован как фугасная авиационная бомба ФАБ-100 времён Великой Отечественной войны.

Боеприпасу присвоили 2 степень опасности, а значит куда-либо его транспортировать было опасно. Решено было уничтожить бомбу на месте при помощи накладного заряда. Мужчине, обнаружевшему потенциально опасный фугас, выразили благодарность.

ИСТОЧНИК KP.RU