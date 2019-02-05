Росгвардейцы Приморья взорвали авиабомбу
В Приморье росгвардейцы уничтожили авиабомбу в лесу недалеко от посёлка Поповка.
Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружил местный житель. Мужчина не стал самостоятельно изучать находку и предпочел сообщить в полицию. В разговоре с дежурным он рассказал, что нашел в лесу предмет, похожий на бомбу.
Оценить находку прибыли росгвардейцы и сотрудники МЧС. После оцепления территории силовики приступили к изучению подозрительного предмета. Снаряд был идентифицирован как фугасная авиационная бомба ФАБ-100 времён Великой Отечественной войны.
Боеприпасу присвоили 2 степень опасности, а значит куда-либо его транспортировать было опасно. Решено было уничтожить бомбу на месте при помощи накладного заряда. Мужчине, обнаружевшему потенциально опасный фугас, выразили благодарность.
ИСТОЧНИК KP.RU