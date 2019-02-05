2019-02-05T05:59:02+03:00
Общество

Отсутствие бензина и невнимательность стали причиной необычной аварии на Золотом мосту

В ДТП пострадали внедорожники Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Pajero
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Фото с места аварии.Фото с места аварии.Фото: dpscontrol_125rus
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Сегодня, 5 февраля, во Владивостоке на Золотом мосту произошло курьёзное ДТП. Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero протаранил остановившийся внедорожник Toyota Land Cruiser.

Информация о необычном ДТП появилась в инстаграм-сообществах Владивостока. Очевидцы утверждают, что водитель Toyota Land Cruiser сделал вынужденную остановку на мосту - у его автомобиля закончился бензин. Он выставил знаки аварийной остановки и стал дожидаться помощи.

dpskontrol_125rusdpskontrol_125rus
ДТП на Золотом мосту
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Ничто не предвещало беды. Внезапно водитель за рулем Mitsubishi Pajero по непонятным причинам протаранил внедорожник. Скорее всего, считают очевидцы, виной всему простая невнимательность водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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