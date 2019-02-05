Отсутствие бензина и невнимательность стали причиной необычной аварии на Золотом мосту

СЕГОДНЯ 05:57 2019-02-05T05:59:02+03:00

В ДТП пострадали внедорожники Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Pajero

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Сегодня, 5 февраля, во Владивостоке на Золотом мосту произошло курьёзное ДТП. Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero протаранил остановившийся внедорожник Toyota Land Cruiser.

Информация о необычном ДТП появилась в инстаграм-сообществах Владивостока. Очевидцы утверждают, что водитель Toyota Land Cruiser сделал вынужденную остановку на мосту - у его автомобиля закончился бензин. Он выставил знаки аварийной остановки и стал дожидаться помощи.

dpskontrol_125rus ДТП на Золотом мосту

Ничто не предвещало беды. Внезапно водитель за рулем Mitsubishi Pajero по непонятным причинам протаранил внедорожник. Скорее всего, считают очевидцы, виной всему простая невнимательность водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU