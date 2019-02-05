Отсутствие бензина и невнимательность стали причиной необычной аварии на Золотом мосту
Сегодня, 5 февраля, во Владивостоке на Золотом мосту произошло курьёзное ДТП. Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero протаранил остановившийся внедорожник Toyota Land Cruiser.
Информация о необычном ДТП появилась в инстаграм-сообществах Владивостока. Очевидцы утверждают, что водитель Toyota Land Cruiser сделал вынужденную остановку на мосту - у его автомобиля закончился бензин. Он выставил знаки аварийной остановки и стал дожидаться помощи.
Ничто не предвещало беды. Внезапно водитель за рулем Mitsubishi Pajero по непонятным причинам протаранил внедорожник. Скорее всего, считают очевидцы, виной всему простая невнимательность водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU