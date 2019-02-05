Приморские самбистки выиграли две золотые медали на первенстве России

СЕГОДНЯ 06:31 2019-02-05T06:31:24+03:00

Лаура Веслополова и Екатерина Цыберт завоевали золотые медали на первенстве России по самбо Фото: primorsky.ru

Лаура Веслополова и Екатерина Цыберт будут защищать честь страны на первенстве мира

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Приморские самбистки Лаура Веслополова и Екатерина Цыберт завоевали золотые медали первенства России. Следующим этапом в спортивной карьере юных спортсменок станет защита чести страны на мировом первенстве в Ташкенте.

Участниками турнира стали 700 сильнейших юных самбистов страны в возрасте 16-18 лет из Центрального, Южного, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского, Приволжского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга.

Лаура Веслополова и Екатерина Цыберт завоевали золотые медали на первенстве России по самбоФото: primorsky.ru

Фото: primorsky.ru

В составе сборной команды Приморского края в первый день соревнований в весовой категории до 40 килограммов среди девушек выступала воспитанница Центра спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка» Владивостока Лаура Веслополова (тренеры Оксана Фалеева и Инга Мызгина). Все встречи до финала Лаура выиграла досрочно болевыми приемами. В финальной схватке она одержала победу над спортсменкой из Кемеровской области и завоевала золотую медаль.

На следующий день победную эстафету приморской команды продолжила самбистка из ДЮСШ Уссурийска Екатерина Цыберт (тренер Кристина Сташкевич). Катя выступала в самой многочисленной весовой категории среди девушек – до 56 килограммов, в которой было 39 участниц. Спортсменка из Приморья провела восемь схваток, пять из них выиграла досрочно. В финале Екатерина Цыберт встретилась с прошлогодней победительницей первенства России из Самары и одержала уверенную победу со счетом 5:0.

По результатам первенства России Лаура Веслополова и Екатерина Цыберт вошли в состав национальной юношеской сборной и будут защищать честь страны на первенстве мира, которое пройдет в октябре в Ташкенте (Республика Узбекистан).

ИСТОЧНИК KP.RU