Предпринимателей Владивостока за выставленные на тротуар лотки покарали рублём

СЕГОДНЯ 07:31 2019-02-05T07:31:42+03:00

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Во Владивостоке оштрафовали недобросовестных предпринимателей, выставивших торговые лотки прямо на тротуары.

Подобное непотребство достаточно часто встречается среди предпринимателей, отмечают в администрации города. В погоне за выгодой торговцы выставляют лотки со своей продукцией прямо на тротуары, создавая тем самым неудобства пешеходам.

На прошлой неделе штрафы получили продавцы на проспекте 100-летия Владивостока, 64, а также граждане, ведущие торговлю без разрешений на улице Тухачевского, 52, Добровольского, 5а, Сахалинской, 48 и по другим адресам.

Штраф в 10 тысяч рублей заплатит и индивидуальный предприниматель, который решил выставить дополнительные лотки без разрешений и вне схемы расположения НТО на улице Зои Космодемьянской, 26.

Напомним, размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы размещения влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а на должностных лиц - от 10 до 50.

ИСТОЧНИК KP.RU