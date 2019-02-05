С 6 по 9 февраля во Владивостоке пройдут первенство и чемпионат ДФО по боксу среди женщин
Первенство и чемпионат ДФО по боксу среди девушек, юниорок и женщин пройдут во Владивостоке с 6 по 9 февраля на базе спорткомплекса «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2).
В соревнованиях впервые после присоединения к ДФО примут участие спортсменки из Бурятии (25 человек) и Забайкальского края (10 человек). От республики Саха (Якутия) выступят 20 спортсменок.
Приморье представят 37 человек. Остальные дальневосточные регионы представят сборные команды в составе 10 спортсменок.
Расписание соревнований:
6 февраля 14.00 – открытие, предварительные бои;
7 февраля 14.00 – предварительные бои;
8 февраля 14.00 – полуфинальные бои;
9 февраля 12.00 – финалы.
ИСТОЧНИК KP.RU