Житель Владивостока получил штраф за выброс мусора в неположенном месте

СЕГОДНЯ 08:49 2019-02-05T08:49:09+03:00

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Во Владивостоке постоянно проходят рейды по выявлению незаконных свалок и привлечению их организаторов к ответственности. К сожалению, не всегда удается поймать нарушителя «за руку». В большинстве случаев проверяющие сталкиваются с уже выросшей кучей мусора, которую приходиться убирать за счёт средств городского бюджета. Но не в этот раз.

В районе дома № 281 по Калинина мужчина решил выбросить большое количество строительных и других отходов. Само собой, делать это он не имел права. За организацию несанкционированной свалки недобросовестного горожанина привлекли к ответственности и оштрафовали.

Если вы стали свидетелем подобного правонарушения, то необходимо зафиксировать на фото или видео факт правонарушения и номер автотранспортного средства, с которого производится сброс мусора. Отправить своё сообщение в мэрию можно через интернет-приёмную на официальном сайте администрации Владивостока www.vlc.ru, письмом Почтой России по адресу: Владивосток, Океанский проспект, 15/3, или опустить сообщение на бумажном носителе в мобильный ящик корреспонденции, расположенный на фасаде здания по Океанскому проспекту, 15/3.

Напомним, организация несанкционированной свалки отходов влечёт наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц от 100 до 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU