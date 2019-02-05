В Приморье ищут очень некрасивого мужичка

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-05T10:24:05+03:00

Видок у скрывающегося от закона приморца довольно помятый Фото: dpscontrol_125rus

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Приморская полиция ищет 53-летнего мужчину, которого подозревают в краже. Печального вида мужчину подозревают в краже. В настоящее время он скрывается от следствия где-то в крае. Объявление о розыске опубликовал отдел полиции «Кавалеровский».

Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе краевой полиции, Юрия Петровича Крюкова подозревают по части 2 статьи 158.Скрываться приморец может где угодно – так что ищут его везде.

Фото подозреваемого опубликовал Instagram-паблик dpscontrol_125rus. Как можно понять по снимку, беглец ведет явно асоциальный образ жизни. Не исключено, что он является бездомным.

ИСТОЧНИК KP.RU