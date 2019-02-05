Директор Приморского сафари-парка просит Генпрокуратуру расследовать передачу тигра Амура на Кубань

СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-05T10:44:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Дмитрий Мезенцев - директор Приморского сафари-парка - написал обращение в адрес Генпрокуратуры с просьбой проверить передачу тигра Амура в зоопарк Краснодарского края.

Письмо с просьбой о проверке и всестороннем расследовании сомнительной передачи знаменитого приморского тигра Амура направлено в адрес генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Аналогичные обращения Дмитрий Мезенцев также направил в адрес главы Росприроднадзора Светланы Радионовой и губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

- Прошу расследовать согласованную передачу тигра Амура из Приморского сафари-парка (ООО «Амурский тигр») в НП «Парк тигров» в Краснодарский край, станицу Динскую (директор Александр Пшеничный), - говорится в письме директора парка Дмитрия Мезенцева.

Корреспонденту «Комсомольской правды» директор Приморского сафари-парка рассказал, что намерен полностью разобраться в деталях сомнительной передачи тигра «на деревню бабушке»

- Они хотели передать нашего тигра Амура неизвестно куда. И я хочу, чтобы с этим разобрались. Просто эта шумиха их сотановила от такой передачи. Сейчас уже говорят, что не будут этого делать. Я хочу чтобы этим действиям дали правовую оценку. Правильно было бы просто оставить тигра у нас, но говорят, что закон этого не позволяет. Поэтому мы попросили, чтобы нашли решение и тигра оставили у нас, - поделился своим мнением Дмитрий Мезенцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Руководство Приморья просит не отдавать тигра Амура на Кубань

Три региона не могут поделить знаменитого тигра Амура

«Там – не тюрьма, никто не дохнет»: знаменитого тигра Амура хотят сослать из Приморья на Кубань

ИСТОЧНИК KP.RU