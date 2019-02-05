Директор приморской школы искусств ответил за поборы с учеников
Прокуратура Надеждинского района Приморья в ходе проверки обнаружила, что в местной школе искусств с родителей учеников незаконно взимают деньги. На них руководство заведения возложило обязанность ежемесячно выплачивать школе фиксированную сумму, которая называлась добровольным пожертвованием.
Между тем, такие действия не отвечают принципу добровольности пожертвований и бесплатности образования.
По результатам надзорных мероприятий прокурор района внёс представление об устранении нарушений. Его рассмотрели и удовлетворили. Директору школы пришлось заплатить тридцатитысячный штраф за административное правонарушение (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся).
ИСТОЧНИК KP.RU