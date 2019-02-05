Директор приморской школы искусств ответил за поборы с учеников

СЕГОДНЯ 10:41 2019-02-05T10:41:07+03:00

Под видом добровольных пожертвований родители учащихся каждый месяц платили непонятно за что

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Прокуратура Надеждинского района Приморья в ходе проверки обнаружила, что в местной школе искусств с родителей учеников незаконно взимают деньги. На них руководство заведения возложило обязанность ежемесячно выплачивать школе фиксированную сумму, которая называлась добровольным пожертвованием.

Между тем, такие действия не отвечают принципу добровольности пожертвований и бесплатности образования.

По результатам надзорных мероприятий прокурор района внёс представление об устранении нарушений. Его рассмотрели и удовлетворили. Директору школы пришлось заплатить тридцатитысячный штраф за административное правонарушение (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся).

ИСТОЧНИК KP.RU