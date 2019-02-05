Приморец угнал грузовик и утопил его в речке

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-05T10:59:20+03:00

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В пригороде Владивостока под лед провалился микрогрузовик. Обычная, казалось бы история на деле оказалась совсем небанальной.

Инцидент произошел недалеко от станции «Угольная». Как сообщают очевидцы, ночью у местного жителя угнали грузовик с автокраном. Машину обнаружили утром на льду реки Песчанка: горе-угонщик зачем-то заехал на непрочный лед реки Песчанка. Подобный исход был весьма предсказуемым. Микрогрузовик сам по себе тяжелая машина – а у этого был еще груженый кузов.

Чем руководствовался похититель авто, сказать трудно. Не исключено, что он хотел просто порыбачить – а приехать на речку ему было не на чем. Впрочем, гораздо вероятнее, что угонщик просто-напросто сильно напился. И именно алкогольные демоны повелели ему угнать микрогрузовик. Сейчас негодяя ищет полиция.

Стоит отметить, что в эт ом году приморская зима выдалась на удивление теплой. Из-за этого лед на большинстве водоемов края до сих пор тонкий. Выходить и выезжать на него просто опасно. Это, впрочем, не останавливает любителей зимней рыбалки: они то и дело проваливаются на своих машинах.Порой такие происшествия заканчиваются очень печально. Так, в конце декабря на реке Раздольная утонул ребенок, отправившийся с родителями за корюшкой.

ИСТОЧНИК KP.RU