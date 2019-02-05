Житель Владивостока отправится в колонию за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 11:05 2019-02-05T11:05:25+03:00

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Первореченский районный суд Владивостока приговорил местного жителя к колонии-поселению за незаконное хранение наркотиков.

Как установили в суде, в мае 2018 года он попался правоохранителям в районе жилого дома на Острякова. При себе у него был свёрток с наркотическим средством ((производное N – метилэфедрона-1-фенил-2-(1-пирролидинил) пентан-1-он) массой 0,37 граммов. Это является значительным размером.

Так как ранее фигурант уже был судим по аналогичной статье, суд назначил ему 1 год 3 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор ещё не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU