Житель Владивостока отправится в колонию за хранение наркотиков
За это его дважды судили
Фото: http://vechorka.ru/news/zhitelnitsa-nevinnomysska-pytalas-pronesti-muzhu-v-koloniyu-na/
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Первореченский районный суд Владивостока приговорил местного жителя к колонии-поселению за незаконное хранение наркотиков.
Как установили в суде, в мае 2018 года он попался правоохранителям в районе жилого дома на Острякова. При себе у него был свёрток с наркотическим средством ((производное N – метилэфедрона-1-фенил-2-(1-пирролидинил) пентан-1-он) массой 0,37 граммов. Это является значительным размером.
Так как ранее фигурант уже был судим по аналогичной статье, суд назначил ему 1 год 3 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор ещё не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU