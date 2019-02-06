Вероятность снега во Владивостоке сегодня 80%

СЕГОДНЯ 00:11 2019-02-06T00:11:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 6 февраля, погоду в северной половине Приморья будет определять антициклон, без осадков, сообшает Примпогода. В южной половине циклон, смещающийся по Японскому морю, пройдет небольшой, местами умеренный снег (вероятность 80%). На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -8...-20°C.

Во Владивостоке облачно, небольшой, вечером умеренный снег (вероятность 80%). На дорогах гололедица. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -9...-11°C.

В Уссурийске облачно, небольшой снег (вероятность 70%). На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -10...-12°C.

В Находке облачно, небольшой, вечером умеренный снег (вероятность 80 %). На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -5...-7°C.

ИСТОЧНИК KP.RU