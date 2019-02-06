Во Владивостоке полиции попался наркоделец с тайником в сабвуфере

СЕГОДНЯ 03:48 2019-02-06T03:48:32+03:00

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Следователи полиции Советского района Владивостока раскрыли дело о незаконном обороте наркотиков.

28-летний местный житель попался оперативникам, когда получал загадочный груз. В посылке с сабвуфером у него нашёлся пакет с запрещёнными веществами. Установлено, что крупную партию наркотиков он заказал в другом регионе для себя и на продажу знакомым. В квартире задержанного также нашлись вещества, похожие на наркотические. Всё изъятое прошло экспертизу.

Анализ показал, что найденное - мефедрон массой свыше 250 граммов, марихуана и психотропное вещество – апрофен

Причастность обвиняемого к совершению преступления доказана. Уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств) и по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере), передано в суд на рассмотрение.

Наркодельцу грозит лишиться свободы на срок до двадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU