Глава Приморья пообещал финансирование «Изумрудной долине»

СЕГОДНЯ 04:40 2019-02-06T04:40:48+03:00

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко пообещал краевую поддержку «Изумрудной долине», которая находится в Уссурийском городском округе.

Отметим, что этот русский исторический парк – единственный туристский кластер в Приморье, получивший премию Правительства РФ. На нескольких десятках гектаров земли авторы проекта воссоздали разные периоды истории края. Здесь есть острог с усадьбами и создан парк исторических реконструкций.

Гендиректор парка Сергей Вакуленко рассказал, что в парке проводится масса экскурсий и событийных мероприятий, часть из них – социальные.

Губернатор осмотрел территорию парка и пообещал поддержку уникальному объекту. Олег Кожемяко заявил, что в этом году здесь покроют асфальтом 1,7 километров дороги.

- Необходимо такие проекты подводить под краевые гранты, выставлять на федеральный уровень, чтобы было финансирование и из края, и из федерации», – отметил глава региона.

В ближайшее время директор департамента туризма Константин Шестаков и Сергей Вакуленко по поручению губернатора разработают дальнейшего развития кластера и представят его руководству региона. Таким образом решится вопрос о региональном финансировании. Уже известно, что основной упор решено сделать на реализацию образовательных проектов для школьников и развитие туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU