2019-02-06T05:30:20+03:00
Общество

Частный дом на Верхнепортовой удалось потушить пожарным Владивостока

Горели стены, пол и потолок
Софья КУЧИНА
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Фото:http://www.amur.info/news/2018/01/11/147200Фото:http://www.amur.info/news/2018/01/11/147200
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Накануне вечером на улице Верхнепортовой загорелся частный двухквартирный дом. Информация о происшествии поступила в пожарно-спасательную службу Владивостока в 20.16.

Первые пожарные расчеты прибыли на место уже через четыре на место. В здании горели стены, потолок, пол и техника. Внутри было очень дымно, поэтому пришлось задействовать газодымозащитные звенья. Пожар тушили 15 специалистов на 4 машинах.

В 20.33 пожар локализовали, в 21.38 уже потушили. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Никто не пострадал. Благодаря профессионализму огнеборцев, пламя не перекинулось на соседние здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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