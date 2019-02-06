В колонии под Чугуевкой служебная собака обнаружила «схрон» с мобильными
Немецкая овчарка Рэм нашла два полиэтиленовых свёртка с 10 сотовыми телефонами при патрулировании территории, прилегающей к ИК-31.
По информации пресс-службы ГУФСИН, зачастую родственники или знакомые осуждённых пытаются передать запрещённые предметы в исправительные учреждения различными многоступенчатыми методами. Так, одним из способов «многоходовки» является «схрон». Неравнодушные прячут в тайники около колоний свои «посылки», чтобы потом перебросить их содержимое заключённым.
Однако на этот раз, когда сотрудники учреждения патрулировали территорию, служебная собака проявила характерную реакцию на тайник с сюрпризом.
Ведомство отмечает, служебных собак в УИС используют при патрулировании, карауле и даже розыске. Наравне со штатным сотрудниками четырёхлапые досматривают транспортные средства и багаж. Кинологи регулярно участвуют в оперативно-разыскных мероприятиях с УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU