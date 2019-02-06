Главный синоптик Приморья отменил снег

СЕГОДНЯ 07:34 2019-02-06T07:39:29+03:00

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Обещанный ещё с прошлых выходных снег во Владивостоке так и не выпал. Во вторник вероятность появления осадков составила 40 %, в среду - аж 80 %. Пресс-секретарь Пригидромета Виктор Чулков был уверен, что на дальневосточную столицу в среду снег всё-таки обрушися. Однако сегодня главный синоптик Приморского края Борис Кубай обнулил все предыдущие прогнозы.

- Скажу так, вероятность небольшого снега во Владивостоке вчера ещё существовала, а сегодня она практически обнулилась, - отметил начальник Примгидромета.

По его словам, между мощным азиатским антициклоном и областью пониженного давления в Тихом океане над Японским морем образовался атмосферный фронт. Во вторник синоптики предположили, что антициклон проявит свою слабость и отступит к северу. В этом случае атмосферный фронт приблизился бы к Владивостоку. Уже в среду циклон снова набрал обороты и решил не уступать.

Предстоящая неделя принесёт Приморю морозную погоду. Ещё пару дней назад местные жители радовались тёплой погоде, однако уже завтра столбики термометров опустятся до -30°C. В середине следующей недели температура в крае установится на отметке -20…-22°C. Борис Кубай посоветовал местным жителям одеваться потеплее.

Между тем владивостокцы, совсем потерявшие надежду увидеть этой зимой снег, создали петицию и разместили её на сайте change.org. Они требуют снегопада. Однако, в феврале Приморье, скорее всего, ничего подобного не дождется. Об этом тоже сообщил главный краевой синоптик Борис Кубай.

ИСТОЧНИК KP.RU