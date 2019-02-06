2019-02-06T08:01:42+03:00
Происшествия

Кровь, перекресток, военные: в Приморье произошла серьезная авария

В жестком столкновении пострадал как минимум один человек
Артём КАБАНКОВ
Поделиться:
"Паджеро" досталось сильнее всех"Паджеро" досталось сильнее всехФото: dps_vl
Изменить размер текста:

В Уссурийске сегодня произошла серьезная автомобильная авария. На оживленном перекрестке столкнулись сразу три автомобиля.

ДТП случилось около часа назад на перекрестке улиц Плеханова и Ленинградская. Легковая Toyota Ractis выезжала со второстепенной дороги и не пропустила джип Mitsubishi Pajero Mini. От мощного удара внедорожник отлетел в Toyota Corolla Spacio и перевернулся.

Судя по всему, водитель «Мицубиси» был непристегнут – от удара он ударился о лобовое стекло, сильно разбив голову. Окровавленную «лобовуху», к слову говоря, выбило напрочь.

Как сообщают очевидцы, водителя джипа зажало в салоне. Первую помощь ему оказали военные, оказавшиеся на месте аварии. Они вытащили мужчину из помятого джипа и передали его медикам. Хозяин «Мицубиси» получил не очень сильные травмы. Информация о других пострадавших уточняется.

Водителю джипа помогли военные, которые оказались неподалеку Фото: mark2_che

Водителю джипа помогли военные, которые оказались неподалекуФото: mark2_che

Фото: mark2_che

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить, кто же все-таки виновен в столкновении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банкир и интернет-провайдер подались в мэры Владивостока
25-летний приморец сядет за поножовщину из-за ревности
Во Владивостоке пьяного гонщика приговорили к 2,5 годам «строгача» и полумилионной моральной компенсации
Приморские следователи занялись делом о смерти Юлии Балухты
Промах Кубая: во Владивостоке все-таки выпал снег
Жительница Приморья «угнала» машину не на ходу и сдала её на металл
Власти Приморья планируют организовать морские пассажирские перевозки в Находку и Большой Камень
Главный синоптик Приморья отменил снег
Рустям Абушаев стал главой Надеждинского района
В колонии под Чугуевкой служебная собака обнаружила «схрон» с мобильными
Частный дом на Верхнепортовой удалось потушить пожарным Владивостока
Глава Приморья пообещал финансирование «Изумрудной долине»
Во Владивостоке полиции попался наркоделец с тайником в сабвуфере
В Приморье четыре женщины пытались спасти тонущий минивен
Вероятность снега во Владивостоке сегодня 80%
Житель Владивостока отправится в колонию за хранение наркотиков
Приморец угнал грузовик и утопил его в речке
Директор приморской школы искусств ответил за поборы с учеников
Директор Приморского сафари-парка просит Генпрокуратуру расследовать передачу тигра Амура на Кубань
В Приморье ищут очень некрасивого мужичка
Школы Приморья получат современные программы физического воспитания
Житель Владивостока получил штраф за выброс мусора в неположенном месте
С 6 по 9 февраля во Владивостоке пройдут первенство и чемпионат ДФО по боксу среди женщин
Предпринимателей Владивостока за выставленные на тротуар лотки покарали рублём
Приморские самбистки выиграли две золотые медали на первенстве России