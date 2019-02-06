Кровь, перекресток, военные: в Приморье произошла серьезная авария

СЕГОДНЯ 08:00 2019-02-06T08:01:42+03:00

В жестком столкновении пострадал как минимум один человек

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В Уссурийске сегодня произошла серьезная автомобильная авария. На оживленном перекрестке столкнулись сразу три автомобиля.

ДТП случилось около часа назад на перекрестке улиц Плеханова и Ленинградская. Легковая Toyota Ractis выезжала со второстепенной дороги и не пропустила джип Mitsubishi Pajero Mini. От мощного удара внедорожник отлетел в Toyota Corolla Spacio и перевернулся.

Судя по всему, водитель «Мицубиси» был непристегнут – от удара он ударился о лобовое стекло, сильно разбив голову. Окровавленную «лобовуху», к слову говоря, выбило напрочь.

Как сообщают очевидцы, водителя джипа зажало в салоне. Первую помощь ему оказали военные, оказавшиеся на месте аварии. Они вытащили мужчину из помятого джипа и передали его медикам. Хозяин «Мицубиси» получил не очень сильные травмы. Информация о других пострадавших уточняется.

Водителю джипа помогли военные, которые оказались неподалекуФото: mark2_che

Фото: mark2_che

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить, кто же все-таки виновен в столкновении.

ИСТОЧНИК KP.RU