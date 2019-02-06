Жительница Приморья «угнала» машину не на ходу и сдала её на металл

СЕГОДНЯ 08:53 2019-02-06T08:53:33+03:00

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В Уссурийске от рук воришки пострадал владелец некондиционной «Тойоты Короллы», сообщает пресс-служба УМВД. 31-летный местный житель обратился в полицию, когда обнаружил, что со двора его дома пропала вышеупомянутая машина.

«Недвижимость» обнаружилась в пункте приёма цветного металла на улице Целинной. Авто уже успели разобрать. Оперативники по горячим следам задержали похитителя «тойоты». Ей оказалась 21-летняя знакомая потерпевшего. Ранее девушка уже была судима. Она призналась, что воспользовалась длительным отсутствием владельца «короллы», вызвала эвакуатор и, обманув водителя, доставила чужой автомобиль в пункт приёма.

За «неходовой» транспорт воровка выручила «королевскую» сумму - целых 8600 рублей, их она потратила на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Фигурантка заключена под стражу. Ей грозит лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU