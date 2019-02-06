Промах Кубая: во Владивостоке все-таки выпал снег

СЕГОДНЯ 09:27 2019-02-06T09:31:30+03:00

С начала недели синоптики сделали несколько противоречащих друг другу прогнозов

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В приморской столице, несмотря на прогнозы синоптиков, все-таки пошел снег. Сегодня глава Примгидромета Борис Кубай заявил: вероятность осадков во Владивостоке практически нулевая. При этом во вторник вероятность появления осадков составила 40 %, в среду - аж 80 %. Пресс-секретарь Пригидромета Виктор Чулков был уверен, что на дальневосточную столицу в среду снег всё-таки обрушится.

Однако, вопреки прогнозам Кубая, снег во Владивостоке все-таки выпал. Прямо сейчас над городом летают одинокие снежинки. Это, конечно, никакой не снегопад – осадки, прямо говоря, слабенькие. Однако непогода, судя по всему, усиливается. Не исключено, что вечером Владивосток заметет не на шутку.

В Примгидромете происходящее толком объяснить так и не смогли.

– Ну это просто слабый снег, еще во вторник мы говорили: буду осадки. Борис Кубай, вероятно, говорил о нулевой вероятности снегопада. А сейчас в городе идет слабый снег. Это совершенно разные вещи, – рассказал корреспонденту «КП» пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Остается надеяться, что снег так и останется слабым – иначе Владивостоку точно не избежать вечерних заторов.

ИСТОЧНИК KP.RU