Приморские следователи занялись делом о смерти Юлии Балухты
Журналист приморской газеты «Взморье» скончалась в больнице Большого Камня
Фото:предоставлено коллегами девушки, специально для «КП»-Владивосток»
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Следственные органы СК по Приморью возбудили уголовное дело из-за смерти журналистки большекаменской газеты «Взморье» Юлии Балухты.
Ранее «КП» сообщала о критической ситуации, в которую попала наша коллега из-за вероятной халатности врачей, а также о смерти журналистки.
Сейчас, чтобы установить причину смерти Юлии, назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Также осуществляется комплекс иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU