Приморские следователи занялись делом о смерти Юлии Балухты

СЕГОДНЯ 09:52 2019-02-06T09:52:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственные органы СК по Приморью возбудили уголовное дело из-за смерти журналистки большекаменской газеты «Взморье» Юлии Балухты.

Ранее «КП» сообщала о критической ситуации, в которую попала наша коллега из-за вероятной халатности врачей, а также о смерти журналистки.

Сейчас, чтобы установить причину смерти Юлии, назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Также осуществляется комплекс иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU