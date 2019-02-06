2019-02-06T09:52:51+03:00
Общество

Приморские следователи занялись делом о смерти Юлии Балухты

Журналист приморской газеты «Взморье» скончалась в больнице Большого Камня
Софья КУЧИНА
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Фото:предоставлено коллегами девушки, специально для «КП»-Владивосток»Фото:предоставлено коллегами девушки, специально для «КП»-Владивосток»
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Следственные органы СК по Приморью возбудили уголовное дело из-за смерти журналистки большекаменской газеты «Взморье» Юлии Балухты.

Ранее «КП» сообщала о критической ситуации, в которую попала наша коллега из-за вероятной халатности врачей, а также о смерти журналистки.

Сейчас, чтобы установить причину смерти Юлии, назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Также осуществляется комплекс иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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