Во Владивостоке пьяного гонщика приговорили к 2,5 годам «строгача» и полумилионной моральной компенсации
Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор виновнику страшной аварии. Как установили в суде, в ноябре 2018 года мужчина сел за руль Toyota Corona пьяным. Прав у него при себе не было.
Водитель выехал на «встречку» и там столкнулся с Toyota Prius. Пассажир «Приуса» тяжело пострадал в аварии: он получи открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени и открытый перелом лобной кости основания черепа.
Подсудимого признали виновным. С учётом непогашенной судимости за угон автомобиля и другие преступления против собственности ему назначили 2,5 года исправительной колонии строгого режима с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.
Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего – преступнику придётся выплатить полмиллиона рублей моральной компенсации.
ИСТОЧНИК KP.RU