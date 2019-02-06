2019-02-06T10:32:57+03:00
Общество

Во Владивостоке пьяного гонщика приговорили к 2,5 годам «строгача» и полумилионной моральной компенсации

Преступника лишили прав на три года
Софья КУЧИНА
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Фото: http://www.budakosh.by/2018/02/Фото: http://www.budakosh.by/2018/02/
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Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор виновнику страшной аварии. Как установили в суде, в ноябре 2018 года мужчина сел за руль Toyota Corona пьяным. Прав у него при себе не было.

Водитель выехал на «встречку» и там столкнулся с Toyota Prius. Пассажир «Приуса» тяжело пострадал в аварии: он получи открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени и открытый перелом лобной кости основания черепа.

Подсудимого признали виновным. С учётом непогашенной судимости за угон автомобиля и другие преступления против собственности ему назначили 2,5 года исправительной колонии строгого режима с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего – преступнику придётся выплатить полмиллиона рублей моральной компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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