2019-02-06T10:50:50+03:00
Происшествия

25-летний приморец сядет за поножовщину из-за ревности

Мужчина приревновал бывшую жену
Софья КУЧИНА
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Фото: https://ru.freeimages.com/photo/knife-in-hand-2-1314424Фото: https://ru.freeimages.com/photo/knife-in-hand-2-1314424
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Черниговский районный суд приговорил 25-летнего уроженца посёлка Сибирцево к исправительной колонии за поножовщину из-за ревности.

Как установили в суде, будучи сильно пьяным, фигурант ударил ножом в живот своего соперника, приревновав экс-супругу.

Пострадавший получил проникающее ранение в брюшную полость. Эта травма расценивается как тяжкий вред здоровью.

Подсудимого признали виновным и назначили 2 года 10 месяцев исправительной колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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