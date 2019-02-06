25-летний приморец сядет за поножовщину из-за ревности

СЕГОДНЯ 10:50 2019-02-06T10:50:50+03:00

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Черниговский районный суд приговорил 25-летнего уроженца посёлка Сибирцево к исправительной колонии за поножовщину из-за ревности.

Как установили в суде, будучи сильно пьяным, фигурант ударил ножом в живот своего соперника, приревновав экс-супругу.

Пострадавший получил проникающее ранение в брюшную полость. Эта травма расценивается как тяжкий вред здоровью.

Подсудимого признали виновным и назначили 2 года 10 месяцев исправительной колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU