Жёсткие «китайские» морозы установились в Приморье

СЕГОДНЯ 00:57 2019-02-07T00:57:22+03:00

Во Владивостоке снега не ожидается, но лютый холод гарантируется

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Крепким 20-градусным морозом встретил Владивосток утро 7 февраля. Ещё более лютые «китайские» холода установились в континентальных районах края. Сегодня, 7 февраля, погоду региона определяет поле повышенного атмосферного давления. Местами, с вероятностью 40 процентов, пройдёт снег. Температура воздуха варьируется от -13 до -25 градусов Цельсия.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. С севера-запада дует сильный ветер. Температура - до -16°C, в утренние часы -21°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Утром слабый ветер, днём – до сильного. Температура -12...-14°C, в утренние часы -22...-24°C.

В Находке переменная облачность, без осадков при сильном ветре. Температура воздуха -11...-13°C.

ИСТОЧНИК KP.RU