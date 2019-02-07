Сегодня во Владивостоке снега не ожидается
Сегодня, 7 февраля, погоду Приморья будет определять поле повышенного атмосферного давления, местами небольшой снег (вероятность 40%). Ветер северо-западный умеренный до сильного, на побережье сильный. Температура воздуха −13... −25°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха −14... −16°C, в утренние часы −19... −21°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха −12... −14°C, в утренние часы −22... −24°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха −11... −13°C.
ИСТОЧНИК KP.RU