Сегодня во Владивостоке снега не ожидается

СЕГОДНЯ 01:21 2019-02-07T01:21:40+03:00

фото из архива КП

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Сегодня, 7 февраля, погоду Приморья будет определять поле повышенного атмосферного давления, местами небольшой снег (вероятность 40%). Ветер северо-западный умеренный до сильного, на побережье сильный. Температура воздуха −13... −25°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха −14... −16°C, в утренние часы −19... −21°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха −12... −14°C, в утренние часы −22... −24°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха −11... −13°C.

ИСТОЧНИК KP.RU