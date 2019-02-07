Остров Русский будут развивать для отдыха

СЕГОДНЯ 01:40 2019-02-07T01:42:38+03:00

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Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поддерживает инициативу губернатора Приморского края Олега Кожемяко о создании на острове Русский рекреационной инфраструктуры. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловым.

Подводя итоги пятилетней работы по выполнению поручений президента России Владимира Путина о приоритетном развитии Дальнего Востока Юрий Трутнев подчеркнул, что поддержка инвестиционных проектов – важное направление работы.

«Инвесторами в Дальний Восток вложено 326,5 миллиарда рублей частных инвестиций, создано 27 тысяч рабочих мест. Введены в действие 183 предприятия, одни из самых крупных – два логистических комплекса и завод по производству железобетонных изделий в Приморье», – отметил полпред.

Во время пресс-конференции был поднят вопрос развития инфраструктуры на острове Русский. По словам Юрия Трутнева, планируется интенсифицировать освоение острова, соответствующий план развития обсуждался с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

«Олег Николаевич предлагает и я поддерживаю строительство рекреационной инфраструктуры – гостиницы, спа-центры с условиями отдыха людей. Это, как ни странно, связано с наукой. Если на острове будут хорошие условия для жизни и отдыха, то шансов привлечь людей, которые хотят заниматься технологиями, больше. Мы это будем развивать», – обозначил вице-премьер.

ИСТОЧНИК KP.RU