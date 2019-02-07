Незаконную свалку на Змеинке начали ликвидировать

СЕГОДНЯ 02:22 2019-02-07T02:22:59+03:00

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Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» приступило к ликвидации несанкционированной свалки вдоль дороги, ведущей от улицы Кипарисовой ко 2-й Поселковой.

Десятки тонн бытового и строительного мусора, а также старые покрышки вывозят на полигон ТБО, сообщили в управлении дорог и благоустройства.

«Эта свалку неоднократно ликвидировали, но строительный мусор, отработанные автомобильные покрышки и другие отходы появляются здесь снова. Мусор сюда свозят компании, которые берут деньги у жителей города за вывоз и утилизацию строительных отходов. Но попадают они не на полигон, а на ближайший пустырь. В итоге убирать несанкционированные свалки вынуждена администрация города за бюджетные средства, — отметил заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства Игорь Скубко. — А ведь средства, которые мы тратим на ликвидацию свалок, образованных недобросовестными гражданами и организациями, могли быть направлены на благоустройство Владивостока».

Как сообщили в административно-территориальном управлении (АТУ) Первомайского района, еженедельный мониторинг территорий показывает, что количество мусора вдоль дороги от Кипарисовой, 4а до 2-й Поселковой, 3в увеличивается. Специалистами АТУ направлены предупреждения и рекомендательные письма всем собственникам и арендаторам прилегающих к дороге территорий о необходимости наведения санитарного порядка на своих участках.

Спецтехника и бригады рабочих СГТ продолжат ликвидацию свалки на Змеинке, весь крупногабаритный мусор будет вывезен. А весной, в рамка санитарного двухмесячника и общегородского субботника, здесь пройдет акция по поддержанию чистоты, на которую пригласят всех активных горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU