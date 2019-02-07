Мошенник-сантехник задержан во Владивостоке

СЕГОДНЯ 03:00 2019-02-07T03:00:33+03:00

Взяв первый заказ, злоумышленник получил деньги и перестал выходить на связь

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке перед судом предстанет лже-сантехник, обвиняемый в серии мошенничеств

Следователями следственного управления УМВД по Владивостоку окончено расследование уголовного дела в отношении мужчины, совершившего серию мошеннических действий на территории города.

В ходе доследственной проверки установлено, что злоумышленник нашел в сети Интернет объявление о приеме на работу на должность сантехника в одну из компаний по оказанию бытовых услуг. Созвонившись с работодателем, он зарекомендовал себя как специалист в области сантехнических работ. Согласно договоренностям, компания обязалась предоставлять заказы, а работник возвращать 30 % от общей суммы денежных средств за выполнение работы.

Взяв первый заказ, злоумышленник получил деньги и перестал выходить на связь, не выполнив своих обязательств. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно - розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 47-летнего ранее судимого жителя города Владивостока. Мужчина дал признательные показания и еще сознался в 5 аналогичных преступлениях.

Расследование уголовного дела окончено. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступлений.

Уголовное дело по обвинению по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU