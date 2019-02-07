Четыре санитарных машины получит Владивосток

СЕГОДНЯ 03:53 2019-02-07T03:53:26+03:00

Только на детские медицинские учреждения Приморья в его рамках выделено более 150 миллионов рублей

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Новое медицинское оборудование и дополнительный транспорт будут переданы Владивостокской детской поликлинике №2 в этом году. Поручение увеличить автопарк дал Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время визита в медучреждение.

В текущем году в больницы и поликлиники по всему краю приобретут высокотехнологичное медицинское оборудование на 1 миллиард рублей. Половина суммы – средства, выделенные по обращению Губернатора Приморья Олега Кожемяко осенью прошлого года из федерального бюджета. Финансирование уже доведено до 23 лечебных учреждений – первичного звена здравоохранения – для закупки 40 единиц техники. Еще 500 миллионов рублей на эти цели направлены из краевого бюджета.

Кроме того, дополнительные средства предусмотрены и для реализации Национального проекта «Здравоохранение». Только на детские медицинские учреждения Приморья в его рамках выделено более 150 миллионов рублей.

Одним из учреждений, которое попало в программу и куда поступит новое оборудование общей стоимостью почти 21 миллион рублей, стала Владивостокская детская поликлиника №2. Это ци фровой рентген, электрокардиограф, система для ЛОР-осмотра и другая современная медицинская техника.

Олег Кожемяко поручил передать учреждению дополнительный транспорт для участковой помощи маленьким пациентам – четыре санитарные машины, а также рассмотреть возможность капитального ремонта здания.

Дополнительно оснастят и Владивостокскую поликлинику №1. Такое поручение дал Олег Кожемяко в ходе визита в медучреждение.

«Будут приобретены эндоскопическая стойка, новый флюорограф, рентгенаппарат, а также второй аппарат УЗИ, который, безусловно, расширит возможности поликлиники и охват населения. Есть необходимость поставить флюорограф на Русский остров, где также проживает достаточно большое количество населения. Поэтому эту работу мы будем делать точечно по каждой поликлинике», – заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU