Почти 20 тысяч девятиклассников готовятся к итоговому собеседованию

СЕГОДНЯ 04:42 2019-02-07T04:54:14+03:00

Для выпускников, получивших «незачёт», либо не явившихся по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни - 13 марта и 6 мая

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Завершился приём заявлений от девятиклассников Приморья на итоговое собеседование по русскому языку. Устный экзамен сдадут почти 20 тысяч школьников края.

Как отметили в департаменте образования и науки, ученики девятых классов школ Приморья впервые в этом году в обязательном порядке пройдут итоговое собеседование по русскому языку. Дата проведения устного экзамена в этом году - 13 февраля. Результатом итогового собеседования может быть «зачёт» или «незачёт».

Для выпускников, получивших «незачёт», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни - 13 марта и 6 мая.

- Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником, - рассказали в департаменте.

На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена до 30 минут. Всего на устный экзамен зарегистрировались 19 352 участника ГИА-9.

Добавим, итоговое собеседование с 2018-2019 учебного года введено для выпускников девятых классов как обязательное. Его успешная сдача будет являться допуском к государственной итоговой аттестации.

Напомним, основной государственный экзамен для выпускников девятых классов пройдет в этом году в три этапа: досрочный с 22 апреля по 14 мая, основной с 24 мая по 2 июля и дополнительный с 3 по 21 сентября. Заявление на участие в ГИА-9 необходимо подать до 1 марта.

Заместитель главы Приморья Константин Межонов подчеркнул, что проведение ЕГЭ в 2019 году должно быть организовано «на таком же высоком уровне», как в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU