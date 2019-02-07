2019-02-07T07:02:45+03:00
Происшествия

Приморская полиция начала проверку после жесткой аварии

В сильном столкновении пострадал один человек
Пётр КАМУШКИН
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Многострадальный "Паджеро". Его хозяина госпитализировалиМногострадальный "Паджеро". Его хозяина госпитализировалиФото: dps_vl
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Приморская полиция проводит проверку по факту жесткой аварии, которая накануне произошла в Уссурийске. В столкновении на перекрестке улиц Плеханова и Ленинградская пострадал один человек.

Авария произошла в минувшую среду. 29-летний водитель легковой Toyota Ractis выезжал со второстепенной дороги – и не пропустил джип Mitsubishi Pajero. От сильного удара внедорожник отлетел в третий автомобиль – Toyota Corolla Spacio. 33-летний владелец «Паджеро» серьезно пострадал. Судя по всему, водитель «Мицубиси» был непристегнут – от удара он ударился о лобовое стекло, сильно разбив голову. Окровавленную «лобовуху», к слову говоря, выбило напрочь. Прибывшие на место аварии медики увезли его в больницу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить, почему водитель «Рактиса» не соблюдал правила дорожного движения – и насколько сурово его нужно наказать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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