Приморская полиция начала проверку после жесткой аварии

СЕГОДНЯ 07:02 2019-02-07T07:02:45+03:00

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Приморская полиция проводит проверку по факту жесткой аварии, которая накануне произошла в Уссурийске. В столкновении на перекрестке улиц Плеханова и Ленинградская пострадал один человек.

Авария произошла в минувшую среду. 29-летний водитель легковой Toyota Ractis выезжал со второстепенной дороги – и не пропустил джип Mitsubishi Pajero. От сильного удара внедорожник отлетел в третий автомобиль – Toyota Corolla Spacio. 33-летний владелец «Паджеро» серьезно пострадал. Судя по всему, водитель «Мицубиси» был непристегнут – от удара он ударился о лобовое стекло, сильно разбив голову. Окровавленную «лобовуху», к слову говоря, выбило напрочь. Прибывшие на место аварии медики увезли его в больницу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить, почему водитель «Рактиса» не соблюдал правила дорожного движения – и насколько сурово его нужно наказать.

ИСТОЧНИК KP.RU