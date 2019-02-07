Независимую оценку качества оказания услуг проведут в Приморье

СЕГОДНЯ 07:27 2019-02-07T08:15:58+03:00

Перечень учреждений и план проведения независимой оценки обсудили участники Общественного совета и представители департамента труда и социального развития Приморского края

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В 2019 году независимая оценка качества условий оказания услуг пройдет в 28 государственных учреждениях социального обслуживания. Кроме того, эксперты оценят деятельность некоммерческой организации «Душепопечительский центр реабилитации граждан в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского Приморского края».

Перечень учреждений и план проведения независимой оценки обсудили участники Общественного совета и представители департамента труда и социального развития Приморского края. Общественники утвердили представленное краевыми специалистами техническое задание на проведение работ по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями.

Как пояснили в департаменте труда и социального развития края, независимая оценка качества оказания услуг является одной из форм общественного контроля. В учреждениях, относящихся к бюджетным отраслям, она проводится с 2013 года.

Деятельность учреждений соцобслуживания оценят по нескольким критериям. Это открытость и доступность информации об учреждении, комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для инвалидов, время ожидания предоставления социальной услуги, доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения, удовлетворенность качеством обслуживания.

«По итогам проверки будет сформирован рейтинг учреждений социального обслуживания Приморского края. Здесь обязательно будут учтены мнения получателей социальных услуг или их законных представителей. Документ будет опубликован на нашем официальном сайте и на сайте Правительства РФ», — заверяют специалисты ведомства.

Отметим, что впервые заседание Общественного совета прошло в выездном формате. Экспертов принимали в Седанкинском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

«Небольшая экскурсия по отделениям и бытовым помещениям, общение с проживающими и сотрудниками позволили коллегам получше узнать, чем живут сегодня наши учреждения, лично посмотреть, в каких хороших условиях находятся пожилые люди и инвалиды Седанкинского интерната» — комментирует заместитель директора департамента Елена Чибрикова.

ИСТОЧНИК KP.RU