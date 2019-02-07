2019-02-07T10:42:11+03:00
Общество

Подозрительный тунец без документов не попал во Владивосток

Сотрудники Россельхознадзора не обнаружили сопроводительных документов на товар из Вьетнама
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Подозрительный тунец не попал во ВладивостокПодозрительный тунец не попал во Владивосток
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Во Владивостоке задержана крупная партия тунца из Вьетнама. Сотрудники Россельхознадзора не пустили 100 килограм рыбы из-за отсутствия сопроводительных документов.

Прежде чем попасть на изолированное хранение тунец проделал длинный путь. Товар из Вьетнама был отправлен вначале в Москву, а уже затем в столицу ДФО. Но сотрудники Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области не нашли у перевозчика сопроводительных документов на рыбу.

Свежемороженый тунец теперь помещен на изолированное хранение. Перевозкик сможет забрать рыбу только после того, как предоставит на неё весь необходимый пакет документов. За нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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