Сегодня осадки опять минуют Владивосток

СЕГОДНЯ 00:07 2019-02-08T00:07:32+03:00

Температура воздуха от -11 до -13°C

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Сегодня, 8 февраля, погоду Приморья будет определять поле повышенного атмосферного давления, без осадков, сообщает Примпогода. Ветер северо-западный умеренный, на побережье умеренный до сильного. Температура воздуха -10...-22°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный, вечером умеренный до сильного. Температура воздуха -11...-13°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -10...-12°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -9...-11°C.

ИСТОЧНИК KP.RU