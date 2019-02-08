Сегодня осадки опять минуют Владивосток
Сегодня, 8 февраля, погоду Приморья будет определять поле повышенного атмосферного давления, без осадков, сообщает Примпогода. Ветер северо-западный умеренный, на побережье умеренный до сильного. Температура воздуха -10...-22°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный, вечером умеренный до сильного. Температура воздуха -11...-13°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -10...-12°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -9...-11°C.
ИСТОЧНИК KP.RU