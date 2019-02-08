2019-02-08T03:24:14+03:00
Общество

Во Владивостоке полиция поймала мошенника-притворщика

Продавцам бутиков он представлялся поставщиком, брал деньги и уходил
Софья КУЧИНА
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Фото:Блокнот-ВолгодонскФото:Блокнот-Волгодонск
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В отделение полиции Первомайского района Владивостока обратилась продавец бутика. Она сообщила, что отдала 15 тысяч рублей неизвестному мужчине, который пришёл в магазин на Черёмуховой и представился поставщиком.

Тот самый обманщик Фото: 25.mvd.ru

Тот самый обманщикФото: 25.mvd.ru

Фото: 25.mvd.ru

Обманщика задержала полиция, им оказался 39-летний неоднократно судимый житель Хасанского района. Оказалось, что он этот магазин был не первый в его списке. Мошенник регулярно наведывался в различные бутики, представлялся мерчендайзером, знакомым директора или поставщиком и так получал деньги от потерпевших. Сейчас на его хитреца 6 преступлений, в которых он признался. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Мужчине грозит лишиться свободы на срок до пяти лет.

Оперативники проверяют его на причастность к другим преступлениям.

Граждан, пострадавших от подозреваемого, полиция просит обращаться в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:

Отдел полиции №1 (Ленинский район) 226-71-71

Отдел полиции №2 (Первомайский район) 227-65-63

Отдел полиции №3 (Первореченский район) 240-38-65

Отдел полиции №4 (Фрунзенский район) 265-53-41

Отдел полиции №5 (Советский район) 232-05-26

Отдел полиции №6 (Океанский) 238-80-03

Отдел полиции №9 (о. Русский) 249-09-27

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8(423) 240-10-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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