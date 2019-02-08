Моряков из Владивостока избили и ограбили в сауне друзья из ночного клуба

СЕГОДНЯ 03:59 2019-02-08T03:59:50+03:00

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Прокурор Фрунзенского района Владивостока утвердил обвинение по делу о разбое.

По версии следствия, 31 октября 2017 года фигурант уголовного дела со своим приятелем познакомились в ночном клубе с двумя владивостокцами. Их новые знакомые оказались морякам. Злоумышленники решили, что у тех водятся деньги и придумали коварный план. Они предложили всем поехать в сауну и продолжить вечеринку. Уже там они избили потерпевших и похитили у них около 13 тысяч рублей. Травмы одного из моряков расцениваются, как вред здоровью средней тяжести. В дальнейшем, опасаясь за свою жизнь, один из моряков передал преступникам 57 тысяч рублей, которые хранил дома.

Дело направлено во Фрунзенский суд на рассмотрение. Потерпевшая сторона заявила гражданский иск о взыскании ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU