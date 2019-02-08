Во Владивостоке сгорел дорогостоящий автомобиль

СЕГОДНЯ 06:07 2019-02-08T06:07:19+03:00

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Серьёзный пожар произошёл во Владивостоке накануне вечером. В Ленинском районе сгорел дорогостоящий автомобиль класса люкс.

Тревожное сообщение поступило на пульт пожарно-спасательной службы Владивостока поздним вечером четверга - в 22:49. Очевидцы сообщили, что во дворе жилого дома по улице Луцкого,16 полыхает автомобиль. Всю переднюю часть легковушки охватило сильное пламя. Люди, которые в момент пожара находились рядом с авто, даже предположили, что автомобиль может взорваться.

Спустя девять минут на место происшествия уже прибыли пожарные. Спасателям потребовалось 16 минут, чтобы полностью потушить транспортное средство. Всего с огнём боролись пять человек. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщил начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.

К слову, марку машины специалисты не назвали. Однако в социальных сетях пользователи сообщили, что сгоревший автомобиль - это Mercedes-Benz S-class.

Во всех обстоятельствах случившегося ещё предстоит разобраться специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU