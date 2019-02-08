В Приморье семеро преступников ответят в суде за похищение пенсионера

СЕГОДНЯ 06:07 2019-02-08T06:07:41+03:00

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Краевая прокуратура обвиняет семерых приморцев в покушении на мошенничество, грабеже, разбое и похищении человека.

По версии следствия, трое из них в июле 2016 года, узнав о том, что на счету пенсионера находится свыше миллиона рублей, решили завладеть этими деньгами. Мужчине они сообщили, что он выиграл путёвку на бесплатное медобследование, выманили из дома и отвезли в Артём. Там они несколько дней держали несчастного в гараже. У похищенного они забрали банковскую книжку и паспорт. Чтобы снять деньги со счёта, негодяи оформили подложную доверенность на право распоряжения счетами. Так они незаконно получили 150 тысяч рублей. Однако миллион им не достался – банковский работник заметил различие в подписях и отказался выдавать деньги.

Уже осенью 2017 года участники преступной группы несколько раз нападали на владельцев дорогих электронно-вычислительных систем. Угрожая им предметом, похожим на пистолет, они наворовали имущества на сумму свыше 6,6 миллионов рублей.

Сейчас дело рассматривают в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU