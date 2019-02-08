СЕГОДНЯ 06:30 2019-02-08T06:30:59+03:00

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Крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», провел соревнования по подлёдному лову рыбы для семей сотрудников. В мероприятии приняли участие 74 человека.

Традиционные соревнования проходили на реке Партизанская. В течение полутора часов разыграны призы в шести номинациях. Победителем в номинации «Первая рыбка» стал Егор Руденко, поймав корюшку. Навага весом около 140 граммов принесла победу в номинации «Самая крупная рыба» Евгению Красюкову. «Самой маленькой рыбой» соревнования стала корюшка весом всего 10 граммов, попавшаяся на крючок Захара Солодовникова.

АО Восточный Порт провело соревнования по подледному лову во Врангеле..

В номинации «Разнообразие рыб улова» победил Никита Дудник. Определен самый «Старший рыбак» соревнований — Владимир Лютенко, «Старшая рыбачка» — Мигунова Татьяна Александровна. А также «Самые младшие рыбачки» — четырехлетний Семен Яковенко, пятилетний Тимур Коваленко, семилетняя Лилия Ермакова и десятилетняя Дарья Михайлова.

Победители в соревновании по подледному лову рыбы в общем зачете определялись по весу добычи. Первое место занял Валерий Трегубов, вес улова — 280 граммов. Второе — Евгений Красюков, вес улова — 220 граммов. Третье — Андрей Коханов.

Особенно на рыбалке интересно детям

Все участники соревнований получили памятные сувениры от АО «Восточный Порт». Победители и призеры награждены ценными призами: кемпинговым снаряжением и подарочными сертификатами в магазин рыболовных снастей.

«Соревнования по подледному лову рыбы — одно из самых любимых сотрудниками АО «Восточный Порт» среди зимних спортивных мероприятий. Традиционно участвуют не только заядлые рыбаки, но и новички. Такой обмен опытом объединяет всех участников. Особенно на рыбалке интересно детям, которые не только с удовольствием помогают родителям, но и стараются рыбачить самостоятельно», — отметила начальник отдела по управлению персоналом АО «Восточный Порт» Елена Полянская.

ИСТОЧНИК KP.RU