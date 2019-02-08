Резидент ТОР построил в Большом Камне многоэтажку

СЕГОДНЯ 06:57 2019-02-08T06:57:06+03:00

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Компания-резидент ТОР «Большой Камень» построила в городе многоквартирный жилой дом. Инвестиционные вложения в проект составили 223,4 миллиона рублей. Часть квартир продана на условиях льготного кредитования. 30 квартир приобрели работники Дальневосточного завода «Звезда», ещё 20 сотрудники ССК «Звезда».

Уже в марте первые семьи заселятся в новостройку. После проведения общего собрания жильцов и выбора управляющей компании собственники получат ключи от квартир.

На этом резидент не планирует останавливаться. Компания уже начала строительство второй высотки на 144 квартиры и проектирует третий дом на 68 квартир.

И.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморья Наталья Набойченко пояснила, что благодаря преференциям режима ТОР копанием удаётся получать земельные участки, обеспеченные инфраструктурой. Это стимулирует развитие жилищного строительства, а также снижает стоимость жилья.

Напомним, что каждый предприниматель, желающий получить статус резидента ТОР или СПВ, имеет возможность в онлайн-режиме подать заявку, сформировать бизнес-план в соответствии с требованиями федерального законодательства и автоматически сформированный полный пакет документов отправить в «Корпорацию развития Дальнего Востока». На сегодня Приморье зарегистрировано 77 резидентов ТОР, которые планируют реализовать проекты на общую сумму около 972 миллиарда рублей и создать более 26,3 тысячи современных рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU