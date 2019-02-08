2019-02-08T08:25:02+03:00
Общество

Ясельные группы планируют запустить в бывшем детсаду завода «Эра»

Администрация Владивостока планируют открыть в здании новый детский сад
Софья КУЧИНА
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В бывшем детсаду завода «Эра» городские власти планируют открыть ясельные группыВ бывшем детсаду завода «Эра» городские власти планируют открыть ясельные группыФото: vlc.ru
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Специалисты Роспотребнадзора и Госпожнадзора обследовали здание бывшего ведомственного детсада завода «Эра» на улице Муравьёва-Амурского,4. Специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями рассказали, что после масштабного ремонта здесь можно будет открыть сад на 60 мест. Однако открытие возможно только после экспертизы и рассчётно-сметных работ.

«КП» напоминает, что руководство завода «Эра» закрыло свой детсад прошлым летом. Его сотрудники рассказали, что им предложили написать заявления на увольнение. Родителям объявили о закрытии и 80 детей остались без гарантированных мест, а педагоги без работы. В ситуацию вмешались городские власти.

Оказалось, что здание детсада – муниципальное, а руководство завода не заключало с мэрией никаких договоров аренды. Когда муниципалитет предложил заводу оформить документы надлежащим образом, изначальное решение управленцев не изменилось.

В течение нескольких дней управление образования организовало встречу с родителями, детям предоставили места в муниципальных садах. Педагогам предложили работу в системе городского образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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